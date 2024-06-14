Москва перешла на новый стандарт экстренной медпомощи

Оперативно оказать квалифицированную помощь стало проще

В эти выходные в России отмечают День медицинского работника. В столице сделано многое для развития здравоохранения: отремонтированы старые, построены современные больницы и поликлиники. Московский стандарт принят и в экстренной помощи. Благодаря новым технологиям обработать звонок и оперативно оказать квалифицированную помощь стало проще.

История Вячеслава классическая - хотел стать врачом с детства. И вот сейчас уже 15 лет, несмотря на все трудности, воплощает свою мечту - помогать людям. День начинается с переодевания и доскональной проверки оборудования. За 30 минут до начала смены он готовит все необходимое: аптечку, аппараты ИВЛ, ЭКГ и множество других важных составляющих комплектовки машины. Ведь как только начнется рабочее время вызовы ждать не будут.

"Нет простых вызовов. Любой вызов, абсолютно любой, казалось бы, поначалу не предвещающий ничего сложного, может закончится абсолютно чем угодно", - рассказал Вячеслав.

Теперь всю информацию от диспетчеров бригады получают на планшет. Там же появилась тревожная кнопка для экстренных ситуаций, например, когда пациент оказался очень буйным. Светлана Миленина отвечает на звонки уже 30 лет. Говорит, самое сложное - продолжать работать с холодной головой, даже когда сердце разрывается от историй людей на другом конце провода.

"Ребенок позвонил, что маме плохо, маленький, ну, наверное, 5-7, не знаю сколько ему было. И нужно было его держать, когда бригада доехала, я с ним беседовала, ребенок же тоже переживает, что там, плачет", - говорит Светлана.

Доезжает бригада быстро еще и благодаря солидарности других участников дорожного движения, которые пропускают машину с сиренами. По приезде на место врач с фельдшером помогают водителю выйти из машины и провожают до скорой. Там первым делом измеряют давление, проводят осмотр и беседуют с пациентом.

"Скорая помощь – это, наверное, судьба что ли. И придя сюда, проработав какое-то время, ты понимаешь, что это твоя жизнь", - отметил Вячеслав Беспалов, врач анестезиолог-реаниматолог Люберецкой подстанции скорой помощи.

Полина Блинова, "ТВ Центр"

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