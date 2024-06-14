Крупный пожар произошел на севере Москвы

Обошлось без пострадавших

На севере Москвы почти всю ночь тушили крупный пожар в промзоне недалеко от Боткинской больницы. Поздно вечером загорелось заброшенное здание, в котором раньше находилось конструкторское бюро.

Дыма было так много, что в корпусах клиники пришлось временно закрыть окна и включить систему кондиционирования. Огонь быстро распространился по этажам, охватив 800 квадратных метров.

В какой-то моменты произошло обрушение кровли. Потушить пожар удалось к пяти утрам. В ликвидации участвовали более 70 человек и 25 единиц техники. Пострадавших нет.

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