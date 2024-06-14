В центре Москвы сносят 4-этажный самострой

Собственник незаконно перестроил здание 1917 года

В Басманном районе Москвы начали сносить 4-этажный самострой. Здание находится в Нижнем Сыромятническом переулке. Изначально это был дом 1917 года и его должны были только реконструировать, но собственник вместо этого полностью перестроил его, увеличив площадь: вместо двух этажей стало четыре.

Инспекция по контролю за недвижимостью выяснила, что все работы велись без разрешительной документации с нарушениями строительных норм.

"В рамках судебной экспертизы было установлено, что площадь выросла в два раза по объекту. И то, что тот объект, который был расположен, он представляет угрозу жизни и здоровью людей. Поэтому было принято решение, судебный акт, о демонтаже данного объекта. К демонтажу правообладатель не вышел. Поэтому госинспекция по недвижимости в июне этого года вышла на демонтаж объекта. Работы уже ведутся. Ориентировочно будут проводится ещё где-то неделю", - сообщила Екатерина Фёдорова, заместитель начальника инспекции по недвижимости.

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