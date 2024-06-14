В "Лосином острове" возводят забор от диких зверей

Чаще всего к людям выходят кабаны

Броня от вепря! В парке "Лосиный остров" строят новый забор на границе с микрорайоном Дружба, чтобы не дать возможность кабанам выходить в город. Животные знают, зачем идут: люди, несмотря на неоднократные предупреждения, продолжают их подкармливать. Но дикие свиньи отвечают на доброту соответственно своему статусу. Поможет ли ограда?

В "Лосином острове" возводят не просто забор, а серьёзную преграду для диких зверей. От незваных гостей в первую очередь планируют защищать подмосковные Мытищи. Раньше национальный парк от города отделял покосившийся заборчик. Назвать его помехой для диких зверей трудно. Местные жители обитателей леса, конечно, любят, но не настолько сильно, чтобы делить с ними территорию города.

"Забор эффективен тем, что у него расстояние между прутками очень маленькое, даже кабанчик молодой туда не пройдет. Также мы планируем сделать защитное ограждение еще внутри этого забора, проложить сетку, закопать на 20 сантиметров. И также планируется установить калитки с доводчиками, со специальными пружинами, которые будут открываться внутрь парка, чтобы исключить возможность выхода животных", - пояснила Ольга Шульгина, заместитель директора по благоустройству национального парка "Лосиный остров".

Чаще других животных к людям выходят кабаны. В нескольких десятках метров от национального парка начинается обычная городская жизнь. Здесь и дома, и магазины, и точки общепита. И вот за несколько лет парнокопытные превратились в настоящих местных жителей. Без них сейчас трудно представить Мытищи.

Сначала кабаны осматривались и выходили на улицы города поодиночке. Затем стали наведываться группами. Здесь они ищут пропитание. И это при том, что в самом национальном парке, например, в зимнее время года диких кабанов подкармливали. Там были организованы специальные станции. Но у этих животных аппетит всегда отменный. Такие вот они прожорливые создания.

"Животные склонны исследовать новые территории, особенно в городской черте, были замечены в сопровождении взрослой особи молодые кабанята, которые являются достаточно любопытными. В целом семья она исследует территорию в поисках новых кормовых угодий. И иногда в этот поиск входит городская черта. И если им есть чем поживиться, они продолжат туда выходить", - рассказала Карина Фоменко, младший научный сотрудник национального парка.

Но всё же главная причина всех бед и проблем - сам человек. Местные жители охотно шли на контакт с дикими зверьми, постоянно подкармливали их. Любая прогулка для кабанов - лёгкая охота. Им больше не нужно искать себе пропитание. Ведь они знают, что человек всегда поделится едой. Только вот излишняя забота о дикой природе ни к чему хорошему не приводит. Животные стали наглеть. Теперь они разгуливают по детским площадкам, по дворам жилых домов. А вот людям выходить на улицу стало небезопасно.

"Животное обладает большой массой, может сбить человека с ног. На вооружении у этих животных острые клыки, которыми они могут воспользоваться. И, конечно, это стресс для человека, сильный испуг", - говорит Карина Фоменко.

На контакт с людьми все чаще идут и другие животные. Недавно в одном из парков заметили лося, который залез в пруд и долго там купался. Видимо, ему понадобилось охладиться. Но не все животные такие милые, какими кажутся. И потому установка ограждений в национальных парках - один из способов защиты от диких зверей.

Андрей Петренко, "ТВ Центр"

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