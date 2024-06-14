Москвичей пригласили провести "Каникулы в Арктике"

Так называется эколого-просветительский марафон

"Каникулы в Арктике" можно провести, не покидая столицы. Достаточно прийти на фестиваль в экоцентре Яуза.

Все желающие отправятся в увлекательные виртуальные экскурсии по такой далёкой и манящей земле с её удивительной и малоизвестной природой. Познакомятся с жизнью и обычаями коренных народов. Узнают о рискованных, но крайне важных научных экспедициях.

"Нам очень приятно, что именно эту площадку выбрали для проведения действительно арктического полумарафона. Территория северо-востока - одна из тех территорий, которая непосредственно связана с арктической тематикой, более 20 улиц названы именами арктических лётчиков, арктических исследователей, людей, которые посвятили свою жизнь исследованию этой загадочной и очень интересной тематики", - рассказал Александр Сапронов, директор ГАУ "Парк Яуза".

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