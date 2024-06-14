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Байден заплутал на саммите G7. Ловить его пришлось премьеру Италии

13:03
  • пятница
  • 14 июня 2024

Американский президент снова вышел в астрал

Джо Байден вновь удивил всех своим поведением. На саммите G7 в Италии американский президент начал "блуждать" после выступления парашютистов. На попавшем в интернет видео заметно, как лидеры "семерки" приветствуют парашютистов, а Байден в это время отошел на несколько шагов от группы и увлеченно смотрел куда-то в пустоту.

Странности в поведении американского президента заметили его коллеги. На помощь Байдену пришла хозяйка саммита — премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Она, старательно делая непринужденный вид, подошла к Джо Байдену и мягко развернула его в нужную сторону. Лидер США как ни в чем не бывало вернулся к коллегам и надел солнцезащитные очки.

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