Рособрнадзор рассказал, помогло ли упоминание Путина набрать больше баллов на ЕГЭ

При проверке оценивают опыт школьника

Рособрнадзор опроверг сообщения о высоких баллах ЕГЭ за упоминание президента России Владимира Путина и использование его цитат.

Ранее в telegram-каналах распространилась информация о том, что школьники получили высокие баллы за сочинение по русскому языку якобы за упоминание или цитирование президента.

"Упоминание конкретных личностей или персоналий в обосновании своего отношения не даёт никаких преимуществ участнику экзамена", - объяснили РИА Новости в надзорной службе.

Роспотребнадзор подчеркнул, что школьник вправе использовать для обоснования своего отношения пример, который опирается на жизненный, читательский или культурно-исторический опыт.

ЕГЭ по русскому языку прошел в России 28 мая. В основной период на него зарегистрировались более 621 тысячи человек.

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