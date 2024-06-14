Путин объяснил, зачем встретился с руководством МИД

Президент приехал на Смоленскую площадь

Встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и другими сотрудниками внешнеполитического ведомства организована в пятницу, 14 июня, чтобы поставить задачи по созданию условий для устойчивого развития страны. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин, выступая в здании МИД.

Президент поблагодарил МИД за работу в интересах нашей страны и всего российского народа. Он отметил, что Россия должна формировать внешнеполитическую повестку и вместе со своими партнерами обсуждать волнующие всех вопросы.

Владимир Путин подчеркнул, что в мире уже идет формирование многополярности — глубинные изменения внушают оптимизм. Мир стремительно меняется, он уже не будет таким, как прежде, потому что все больше стран стремится к самодостаточности, цитирует российского лидера ТАСС.

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