Путин: мир меняется, как прежде уже не будет

Страны борются за суверенитет
Мир стремительно меняется и как прежде уже не будет. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с дипломатическим корпусом.
Перемены заметны и в глобальной политике, и в экономике. В мире идет формирование многополярности, страны борются за суверенитет и независимость.
"Потенциал БРИКС позволит ему стать одной из основ многополярного мира", - отметил глава государства.
Россия видит растущий интерес к этому объединению и будет содействовать плавному включению новых участников.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"