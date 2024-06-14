Путин: мир меняется, как прежде уже не будет

Страны борются за суверенитет

Мир стремительно меняется и как прежде уже не будет. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с дипломатическим корпусом.

Перемены заметны и в глобальной политике, и в экономике. В мире идет формирование многополярности, страны борются за суверенитет и независимость.

"Потенциал БРИКС позволит ему стать одной из основ многополярного мира", - отметил глава государства.

Россия видит растущий интерес к этому объединению и будет содействовать плавному включению новых участников.

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