Путин назвал условия для мира с Украиной. Главное из выступления президента в МИД

Президент обсудил вопросы глобальной безопасности

Эгоизм и высокомерие Запада привели к нынешнему крайне опасному состоянию. Мир подошел недопустимо близко к точке невозврата. Об этом Владимир Путин заявил сегодня на встрече с руководством Министерства иностранных дел России. Президент подробно обсудил ключевые вопросы глобальной безопасности. Одной из центральных тем выступления главы государства стал украинский кризис.

Прошлая такая большая встреча президента не только с российскими дипломатами, но и сотрудниками администрации президента, правительства, Федерального собрания, органов исполнительной власти состоялась достаточно давно - в ноябре 2021 года. С того времени мир круто изменился и никогда уже не будет прежним, как в экономическом, так и в политическом плане. Одна из главных проблематик - система однополярного мира. Украинский кризис, как ранее события в Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане – как раз последствия такого мироустройства. Выход из которого всё ещё есть.

"Речь не о заморозке конфликта, а об его окончательном завершении. И ещё раз скажу - как только в Киеве согласятся на подобный ход событий, предлагаемый сегодня, согласятся на полный вывод своих войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и реально начнут этот процесс, мы готовы приступить к переговорам не откладывая их. Повторю. Наша принципиальная позиция следующая: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статусы Украины. Её демилитаризация и денацификация. Тем более, что с этими параметрами все в целом согласились ещё в ходе Стамбульских переговоров в 22-м году", - отметил Путин.

Только так и никак иначе можно завершить конфликт на Украине, последствия которого сказываются сейчас по всей планете. Он как нельзя ярко продемонстрировал несовершенство однополярного мира, где главенствующую роль играют Соединенные Штаты, чьё время на самом деле безвозвратно ушло.

"Западные державы во главе с США сочли, что они победили в холодной войне и вправе самостоятельно определять, как следует обустроить мир. Практическим выражением такого мировоззрения стал проект неограниченного в пространстве и во времени расширения североатлантического блока", - отметил Путин.

Миропорядок, который был образован на стыке столетий, изжил себя. Мир уже никогда не будет прежним. Ни в экономике, ни в политике. Президент объяснил: всё больше государств на планете хотят суверенитета, самодостаточности, национальной и культурной идентичности.

На авансцену выходят страны глобального юга, востока и Латинской Америки. По мнению президента, это внушает оптимизм, что мир становится многополярным и многосторонним. И немалая роль в этом - в развитии и укреплении межгосударственного объединения БРИКС, где главное - это доверительный диалог между участниками и уважение друг к другу. Как считает Владимир Путин, потенциал БРИКС позволит стать ему одним из стержней и регулирующих институтов многополярного миропорядка. Только за ним есть будущее!

"Прошу правительство, МИД продолжить содержательную работу и диалог с партнёрами, чтобы выйти на казанский саммит БРИКС в октябре с весовым набором согласованных решений, которые зададут вектор нашего сотрудничества в политике и безопасности, экономике и финансах, науке и культуре, спорте и гуманитарных связях", - заявил Путин.

Москва не теряет надежд, что вопросы именно многополярного мира рано или поздно будут подняты на площадках Шанхайской организации сотрудничества и ООН. Тогда можно будет рассуждать над созданием систем неделимой безопасности не только на евразийском континенте, но и во всём мире.

Системы, которая подразумевает под собой, что безопасность одних стран не может быть обеспечена за счёт других. Как существует сейчас по единоличному решению Соединённых Штатов. И ведь Вашингтон, по сути, поставил Европу на колени. Заставляет покупать свой дорогой газ вместо более дешёвого и доступного российского. Поставлять Украине оружие. Европейские политики больше бояться расстроить дядюшку Сэма, нежели своё собственное население. А ведь политики старой формации, Шарль де Голль, Гельмут Коль, говорили о важности партнёрства с Россией. И если бы не имперские амбиции США, всё было бы нормально. И поэтому настало время обсуждать эту самую новую систему глобальной безопасности.

"Поддерживаю инициативу белорусских друзей разработать документ - хартию многополярности и многообразия в XXI веке. В ней можно сформулировать не только рамочные принципы евразийской архитектуры, базовые нормы международного права. Но и в более широком плане - стратегическое видение сущности природы многополярности и многосторонности как новой системы международных отношений, приходящих на смену западноцентричному миру. Считаю важным и прошу проработать такой документ с нашими партнёрами и со всем заинтересованными государствами", - заявил Путин.

Россия готова к хорошим отношениям с Европой. Как сказал президент, географию поменять невозможно, поэтому надо искать пути взаимного сосуществования. Москва предлагает программу, выгодную всем странам.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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