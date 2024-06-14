Путин заявил о крахе системы безопасности в Европе

Странам требуется проработать варианты обеспечения безопасности

Отношения Москвы с ЕС и рядом европейских государств деградировали. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с дипломатическим корпусом.

Глава государства указал на крах системы безопасности в Европе. По словам российского лидера, странам требуется проработать варианты обеспечения безопасности в Евразии.

Вместе с тем Путин отметил, что Москва заинтересована, чтобы в ООН получил развитие диалог по созданию системы неделимой безопасности. По словам президента, западные державы во главе с США сочли, что победили в холодной войне и могут определять мировое устройство.

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