Путин заявил о крахе системы безопасности в Европе

Странам требуется проработать варианты обеспечения безопасности
Отношения Москвы с ЕС и рядом европейских государств деградировали. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с дипломатическим корпусом.
Глава государства указал на крах системы безопасности в Европе. По словам российского лидера, странам требуется проработать варианты обеспечения безопасности в Евразии.
Вместе с тем Путин отметил, что Москва заинтересована, чтобы в ООН получил развитие диалог по созданию системы неделимой безопасности. По словам президента, западные державы во главе с США сочли, что победили в холодной войне и могут определять мировое устройство.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"