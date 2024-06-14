"Абсолютный бред": Путин вновь опроверг слухи о планах России напасть на Европу

Президент уже неоднократно опровергал такие сообщения

Владимир Путин вновь опроверг слухи о подготовке России к нападению на Европу. Заявление прозвучало на встрече президента с руководством министерства иностранных дел.

"Абсолютный бред", - заявил президент.

Он отметил, что распространение подобных слухов нужно западной пропаганде для наращивания гонки вооружений.

Владимир Путин уже неоднократно опровергал сообщения о планах России напасть на Европу. Во время Послания Федеральному Собранию в феврале президент назвал подобные слухи "бредом", а спустя месяц во время поездки в Торжок - "полной чушью".

В начале июня на встрече с руководством мировых информационных агентств Путин, комментируя вероятность нападения России на НАТО, назвал подобные утверждения "бредом собачьим", а их авторов — "тупыми, как стол".

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