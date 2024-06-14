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Путин заявил о необходимости закончить с внешним военным присутствием в Евразии

12:54
  • пятница
  • 14 июня 2024

Гарантии безопасности следует пересмотреть

Президент России Владимир Путин призвал начать обсуждение новых гарантий безопасности евразийского континента.

В первую очередь должно начаться постепенное сворачивание внерегиональных военных сил, подчеркнул российский лидер на встрече с дипломатическим корпусом.

"Евразийская система безопасности должна включать вопросы экономики, преодоление бедности и другие социальные вопросы", - отметил Путин.

Для продвижения идей евразийской безопасности следует активизировать диалоги в Союзном государстве, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружестве Независимых Государств (СНГ).

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