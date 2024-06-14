ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Не Россия: Путин назвал главную угрозу для Европы

12:58
  • пятница
  • 14 июня 2024

Российский лидер отметил полный крах системы безопасности в Европе

Опасность для Европы представляет не Россия, а критическая, почти тотальная зависимость от США. Такое заявление сделал в пятницу, 14 июня, российский президент Владимир Путин.
Путин объяснил, зачем встретился с руководством МИД

Путин подчеркнул, что европейские политики "проглатывают" и давление США, и скандалы, и слежку, и покупку дорогого американского газа. Он назвал нынешних европейских политиков "статистами", но выразил надежду на то, что со временем к власти в странах ЕС придут сильные лидеры.

При этом звучат предположения о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу — "это абсолютный бред" и домыслы, заявил российский лидер. Европа может себя сохранить как один из центров развития, если будет в хороших отношениях с Россией.

Как указал Владимир Путин, евроатлантическая система безопасности потерпела крах — необходимо создавать новую. Он также напомнил, что Россия постоянно предлагала зарубежным партнерам конструктивные решения в области безопасности, но все попытки не находили ответа.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.