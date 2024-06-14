Российский лидер отметил полный крах системы безопасности в Европе

Опасность для Европы представляет не Россия, а критическая, почти тотальная зависимость от США. Такое заявление сделал в пятницу, 14 июня, российский президент Владимир Путин.

Путин подчеркнул, что европейские политики "проглатывают" и давление США, и скандалы, и слежку, и покупку дорогого американского газа. Он назвал нынешних европейских политиков "статистами", но выразил надежду на то, что со временем к власти в странах ЕС придут сильные лидеры.

При этом звучат предположения о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу — "это абсолютный бред" и домыслы, заявил российский лидер. Европа может себя сохранить как один из центров развития, если будет в хороших отношениях с Россией.

Как указал Владимир Путин, евроатлантическая система безопасности потерпела крах — необходимо создавать новую. Он также напомнил, что Россия постоянно предлагала зарубежным партнерам конструктивные решения в области безопасности, но все попытки не находили ответа.

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