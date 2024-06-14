Путин пригрозил ответить на воровство российских активов

Безнаказанным это преступление не останется

Воровство российских активов не останется безнаказанным. Такое заявление сделал в пятницу, 14 июня, президент России Владимир Путин, выступая в Министерстве иностранных дел.

Он подчеркнул, что воровство останется воровством, несмотря на все крючкотворство и попытки юридически обосновать конфискацию российских активов.

Следующими в очереди на изъятие государственных активов может быть кто угодно, предупредил политик, а также заявил, что по этой причине недоверие к западным валютам растет.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия предоставит Украине в июле 1,5 миллиарда евро доходов от реинвестирования активов России, замороженных в европейской юрисдикции. 90% этих денег будет направлено на приобретение вооружений и военной техники для украинской армии.

Между тем в Национальной полиции Украины заявили, что арестовали якобы связанные с Россией активы общей стоимостью чуть менее 940 миллионов долларов (примерно 83 миллиарда рублей) — деньги пошли на "нужды Украины".

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