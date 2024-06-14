Путин: "Это не Россия, это киевский режим начал войну"

Киев развязал войну после того, как регионы Донбасса заявили о праве на независимость

Россия не начинала войну против Украины, заявил Владимир Путин, выступая на встрече с руководством МИД.

По словам президента, это киевский режим развязал войну после того, как регионы Донбасса заявили о праве на независимость. Это и есть акт агрессии, заявил Путин.

Он добавил, что те, кто все эти годы помогает Киеву, являются пособниками агрессора.

Ранее Владимир Путин опроверг слухи о подготовке России к нападению на Европу. По его словам, подобные утверждения - "абсолютный бред". Распространение подобных слухов нужно западной пропаганде для наращивания гонки вооружений, добавил президент.

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