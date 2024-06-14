Путин высказался о "штурме" Киева в 2022 году

Это был не захват, а операция по принуждению к миру

Россия в начале спецоперации не планировала штурмовать Киев.

Никакого решения о захвате трехмиллионного города не было, заявил президент России Владимир Путин на встрече с дипломатическим корпусом.

Наши войска стояли у украинской столицы, чтобы вынудить действующую власть пойти на переговоры. Киев готовил атаку на Новороссию и Донбасс.

"Мы сразу сказали киевскому режиму: убирайте войска из ДНР и ЛНР и сразу все закончится", - сказал российский лидер.

В 2022 году Москва не исключала сохранения суверенитета Украины над Херсонской и Запорожской областями, но при условии, что она предоставит России сухопутный доступ в Крым.

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