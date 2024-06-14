Путин раскрыл попытки экс-премьера Израиля урегулировать украинский конфликт

Россия была готова на сохранение суверенитета Украины над Херсонской и Запорожской областями

Владимир Путин в ходе выступления в МИД России раскрыл детали попыток западных политиков урегулировать украинский конфликт в марте 2022 года.

Президент рассказал, что посредничество в урегулировании попытался оказать некий высокопоставленный политик. Он находился в Москве 5 марта 2022 года.

Путин рассказал, что тогда Москва не исключала сохранения суверенитета Украины над Херсонской и Запорожской областями, но при условии сухопутного доступа для России в Крым.

Путин не назвал имени "западного посредника", однако известно, что 5 марта в столице находился с визитом уже бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Спустя год после визита в Москву он рассказывал, что обсуждал с Путиным ситуацию вокруг Украины, в том числе гарантии личной безопасности Владимира Зеленского.

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