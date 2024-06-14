Путин объяснил, почему Россия восемь лет не признавала независимость ДНР и ЛНР

Это произошло лишь в 2022 году

Россия восемь лет не признавала независимость Донецкой и Луганской народных республик, поскольку рассчитывала договориться. Такое заявление сделал в пятницу, 14 июня, президент России Владимир Путин, выступая в Министерстве иностранных дел.

Однако, как отметил российский лидер, эти надежды на мирные договоренности оказались напрасными — "результат известен теперь".

11 мая 2024 года исполнилось десять лет с момента образования Донецкой и Луганской Народных Республик. Владимир Путин, поздравляя жителей этих российских регионов, пообещал, что Россия вернет мир в Донбасс. Он подчеркнул, что за его независимость и безопасность мужественно сражаются участники специальной военной операции.

Путин отмечал, что мужество и героизм в крови у нашего народа, и в этом — залог грядущей победы в СВО. Бойцы специальной операции достойны памяти своих предков, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, заявил глава государства.

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