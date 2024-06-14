Ухищрения не помогут Владимиру Зеленскому вернуть легитимность

Легитимность Владимира Зеленского в качестве президента Украины не восстановить никакими средствами. Такое заявление сделал в пятницу, 14 июня, российский лидер Владимир Путин.

Путин напомнил, что президентский срок избранного главы Украины, а потому Зеленскому не вернуть себе статус руководителя государства никакими ухищрениями.

Именно Верховная Рада сейчас является легитимным органом на Украине, в отличие от исполнительной власти, подчеркнул президент России.

Ранее Владимир Путин объяснил, какое значение имеет легитимность Зеленского для Москвы. Российский лидер назвал очевидным то, что "если дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями".

Один из авторов действующего основного закона Украины Дмитрий Табачник подчеркивал, что Зеленский — "нелегитимный руководитель Украины, это четко исходит из норм Конституции". Эксперт выразил мнение, что нынешняя нелегитимность украинского президента "была специально сконструирована", поскольку "есть разные интересанты кровавого конфликта на Украине".

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