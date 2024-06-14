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"В ту же минуту прекратим огонь": Путин назвал условие для переговоров по Украине

13:24
  • пятница
  • 14 июня 2024

Россия готова хоть завтра сесть за стол переговоров

Россия хоть завтра готова сесть за стол переговоров по Украине. Такое заявление сделал Владимир Путин, выступая в российском МИД.

Президент также назвал условия для начала переговоров. По его словам, украинские войска должны быть полностью выведены из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Путин оговорился, что речь идет обо всей территории этих регионов в пределах тех границ, в которых они входили в состав Украины.

Кроме того, Киев должен взять на себя обязательство не вступать в НАТО. Как только эти условия будут выполнены, Россия в этот же момент прекратит боевые действия и начнет переговоры.

"Мы это сделаем незамедлительно. Гарантируем безопасный отвод украинских частей и соединений", — добавил Путин.

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