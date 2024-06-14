"В ту же минуту прекратим огонь": Путин назвал условие для переговоров по Украине

Россия готова хоть завтра сесть за стол переговоров

Россия хоть завтра готова сесть за стол переговоров по Украине. Такое заявление сделал Владимир Путин, выступая в российском МИД.

Президент также назвал условия для начала переговоров. По его словам, украинские войска должны быть полностью выведены из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Путин оговорился, что речь идет обо всей территории этих регионов в пределах тех границ, в которых они входили в состав Украины.

Кроме того, Киев должен взять на себя обязательство не вступать в НАТО. Как только эти условия будут выполнены, Россия в этот же момент прекратит боевые действия и начнет переговоры.

"Мы это сделаем незамедлительно. Гарантируем безопасный отвод украинских частей и соединений", — добавил Путин.

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