Финляндия обвинила четыре самолета России в нарушении воздушного пространства

Ту-95МС и Ту-22М3 выполняли плановые полеты над нейтральными водами Балтики

Пограничная служба Финляндии расследует нарушения воздушного пространства российскими военными самолетами.

Согласно заявлению финских пограничников, подозрения распространяются на два бомбардировщика и два истребителя, которые, предположительно, пересекли финскую границу в морской зоне 10 июня.

Максимальная глубина захода в воздушное пространство Финляндии составила 2,5 километра от границы, цитирует сообщение ведомства "Коммерсантъ".

Ранее Министерство иностранных дел Финляндии потребовало от российского посольства в Хельсинки разъяснений по поводу подозрений в нарушении финского воздушного пространства. Российская сторона не прокомментировала эти обвинения.

Исполняющий обязанности официального представителя НАТО Дилан Уайт ранее заявил, что Военно-воздушные силы блока более 300 раз в 2023 году участвовали в перехвате российских военных самолетов в Европе. В альянсе признали, что в большинстве случаев речь шла о безопасных ситуациях, в которых российские пилоты вели себя профессионально.

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