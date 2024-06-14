ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Финляндия обвинила четыре самолета России в нарушении воздушного пространства

14:14
  • пятница
  • 14 июня 2024

Ту-95МС и Ту-22М3 выполняли плановые полеты над нейтральными водами Балтики

Пограничная служба Финляндии расследует нарушения воздушного пространства российскими военными самолетами.

Согласно заявлению финских пограничников, подозрения распространяются на два бомбардировщика и два истребителя, которые, предположительно, пересекли финскую границу в морской зоне 10 июня.

Максимальная глубина захода в воздушное пространство Финляндии составила 2,5 километра от границы, цитирует сообщение ведомства "Коммерсантъ".

Ранее Министерство иностранных дел Финляндии потребовало от российского посольства в Хельсинки разъяснений по поводу подозрений в нарушении финского воздушного пространства. Российская сторона не прокомментировала эти обвинения.

Исполняющий обязанности официального представителя НАТО Дилан Уайт ранее заявил, что Военно-воздушные силы блока более 300 раз в 2023 году участвовали в перехвате российских военных самолетов в Европе. В альянсе признали, что в большинстве случаев речь шла о безопасных ситуациях, в которых российские пилоты вели себя профессионально.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Флаг Финляндии
Флаг Финляндии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.