Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака

Венера и Меркурий входят в знак Рака

Овны

Наступает самое домашнее время года. Ближайшие недели благоприятны для того, чтобы проводить время с семьей, обустраивать свое гнездышко, общаться.

Тельцы

Если вы уходите в отпуск, звезды рекомендуют провести его недалеко от дома. Тем, кому нужно заниматься документами, обязательно повезет: все получится быстро.

Близнецы

Венера и Меркурий сегодня покидают ваш знак и переходят в Рак. В скором будущем вы можете рассчитывать на рост дохода – до 2 июля звезды будут вам помогать.

Раки

Неплохое пополнение: Венера и Меркурий входят в ваш знак! Вы заметите интерес окружающих, вам будет легко привлекать внимание и заниматься самореализацией.

Львы

У вас начинается период, когда хочется отдохнуть от людей. Период до 11 июля идеально подходит для медового месяца или отпуска в уединенном месте.

Девы

Отдых в большой компании – то, что нужно. Если отпуск пока не предполагается, организуйте с друзьями вылазку на природу в выходные, вам точно понравится.

Весы

Вторая половина июня и начало июля всегда горячая пора для тех, кто делает карьеру или занимается бизнесом. В это время у вас отличные перспективы!

Скорпионы

Вас звезды отправляют в путешествие, и чем дальше – тем лучше. Вы откроете для себя не только новые города или страны, но и другой образ жизни.

Стрельцы

Вас ждет практичное время: до 11 июля вы можете с успехом заниматься финансами. Платежи, страховки, кредиты, алименты, пособия – все будет в вашу пользу.

Козероги

В личную жизнь представителей этого знака пришла долгожданная гармония. Вам будет хорошо в любом случае: с партнером или с самим собой, вы будете счастливы и спокойны.

Водолеи

В ближайший месяц звезды рекомендуют заниматься своим здоровьем. Как вы понимаете, лучше всего для этого подходит отпуск, так что пакуйте чемоданы!

Рыбы

Венера и Меркурий в родственном для вас знаке Рака сделают все, чтобы вам было комфортно. Отправляйтесь на отдых - до 11 июля самое благоприятное время.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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