Какие мероприятия пройдут в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Программы подготовили департаменты культуры, торговли и спорта, комитет по туризму

В предстоящие выходные жителей и гостей столицы приглашают провести время на площадках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!".

Настоящим порталом в прошлое стал винтажный маркет на Чистых прудах. Здесь можно прикоснуться к дорогим сердцу многих вещам времен Советского Союза. На площадке представлены фарфор и фаянс, украшения интерьера, предметы нумизматики, открытки, бижутерия и другие изделия из собраний самых именитых коллекционеров столицы. Вернуться во времена детства также поможет проигрывание грампластинок на патефоне. Знатоки старой радиотехники и поклонники советской эпохи проводят мастер-классы на винтажной площадке.

До 8 сентября на Никитском бульваре проходит вернисаж работ молодых художников.

Здесь представлены арт-объекты различных форматов и жанров: живопись, графика, предметы декоративно-прикладного искусства, продукция народных мастеров. Гости могут приобрести понравившиеся работы, стать объектами шаржа, посетить мастер-классы и побывать на настоящем пленэре.

Одно из самых ярких событий фестиваля — чемпионат Москвы по игре "Камень, ножницы, бумага".

Участвовать могут все желающие в возрасте от шести лет. Зарегистрироваться администраторы соревнования помогут на месте. Игры проходят ежедневно с 12:00 до 20:00 на Чистопрудном бульваре. Кроме того, каждый день команда чемпионата посещает три площадки фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" в округах столицы. В воскресенье, 16 июня, в 12:00 первый окружной финал пройдет в ЮАО, на фестивальной площадке "Московских сезонов" на Ореховом бульваре.

В городских парках гостей фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" ждут выступления солистов и творческих коллективов, мастер-классы, спортивные тренировки.

На сцене у народной обсерватории Парка Горького 14 июня состоится концерт молодежной филармонии музея-усадьбы "Кусково", в котором примут участие молодые преподаватели и концертмейстеры Московской городской объединенной детской школы искусств "Кусково". Прозвучит музыка русских и зарубежных композиторов. 15 июня в зеленом театре Бабушкинского парка выступят участники Всероссийского фестивального движения "Сила искусства". В амфитеатре парка "Ангарские пруды" гостей ждет фестиваль профессий. А на Крымской набережной в парке искусств "Музеон" 16 июня с 14:00 до 18:00 пройдет мастер-класс по интуитивной музыке. Там же 15 июня состоятся литературные чтения детских стихотворений в рамках проекта "Каникулы в городе". В них примут участие актеры московских театров. На Краснопресненской набережной в субботу для детей проведут мастер-класс по валянию из шерсти "Игрушечная Москва". А на набережной в парке "Печатники" гостей ждут на мероприятии "Лучший город земли". Артисты исполнят популярные песни о лете.

Особую программу в июньские выходные готовят площадки проекта "Питомцы в Москве" в рамках цикла мероприятий "Друг, спасатель, защитник".

В Лосиноостровском районе в субботу пройдут показательные выступления кинологов и собак Федеральной таможенной службы. Гости мероприятия узнают об особенностях работы животными, их характере, повадках и условиях содержания, а также смогут сделать памятные фотографии. На улице Кольской в воскресенье состоится первый открытый чемпионат "Кубок столицы" Российской кинологической федерации. Гостей ждут соревнования по аджилити и джампингу. На чемпионате выступят более 70 пар спортсменов с собаками. Для гостей организуют викторины и развлекательную программу.

Театралы еще могут успеть посетить интересные спектакли. Театр имени Маяковского завершает сезон премьерой. Сегодня вечером там представят спектакль "Парадокс Скворца" по пьесе современного израильского драматурга. На сцене разворачивается история молодой женщины — эмигрантки, которая приехала в Голландию.

Для школьников в Москве работают городские лагеря. Они предлагают разнообразные программы, которые можно комбинировать как удобно. Выбор занятий огромен: от песен с танцами до показа мод. В течение лета пройдет пять двухнедельных смен.

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