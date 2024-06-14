Путин выступил с грозным предупреждением, если предложение России отвергнут

Кровь будет на тех руках, кто откажется от мира

Президент России Владимир Путин предложил Киеву и Западу мирный вариант урегулирования украинского конфликта.

В первую очередь, это отвод украинских войск с территории Донбасса и Новороссии. Во-вторых, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины. В-третьих, это полное прекращение конфликта, а не его заморозка.

Если Киев и страны Запада откажутся от нового предложения России по мирным переговорам, то дальнейшие условия Москвы уже будут другими.

"Россия сегодня делает еще одно реальное мирное предложение, но, если Запад и Киев откажутся - это их ответственность за кровопролитие", - сказал Путин.

Президент России Владимир Путин 14 июня выступил в Министерстве иностранных дел России. Глава государства отметил принципиальные изменения в мировом порядке, а также озвучил условия для переговоров с Украиной.

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