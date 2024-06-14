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Минивэн сбил девять человек в Благовещенске

14:32
  • пятница
  • 14 июня 2024

Есть жертвы

Автомобиль в Благовещенске на высокой скорости вылетел на тротуар и сбил девять пешеходов. Авария произошла в пятницу, 14 июня, на улице Василенко.

Как рассказали очевидцы, автомобиль двигался со стороны поселка Чигири под Благовещенском. На полном ходу машину занесло, она вылетела на тротуар и сбила прохожих.

Есть жертвы, по разным данным — до пяти человек. Остальные пострадавшие госпитализированы, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Среди людей, попавших под колеса автомобиля, есть несовершеннолетние.

Как сообщает Telegram-канал Mash, за рулем минивэна находился некий Евгений Б., он был пьян в момент аварии. Прежде мужчину штрафовали за превышение скорости.

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