ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев: Украина может полностью войти в состав России

15:00
  • пятница
  • 14 июня 2024

Это возможно при соответствующем волеизъявлении украинцев

Вся территория Украины вплоть до ее границы с Польшей может попасть в санитарную зону, которую вынуждена создать Россия, чтобы защититься от исходящих оттуда угроз. Такое заявление сделал в пятницу, 14 июня, зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Путин назвал легитимную власть на Украине

Как написал политик в своем Telegram-канале, российский лидер Владимир Путин прямо не сказал, о том, что произойдет дальше. Однако "очевидно, что такие территории при желании людей, живущих там, могут стать частью России".

Медведев также заявил, что Владимир Зеленский – "никто и звать его никак", поскольку больше "за ним нет власти". По словам зампреда российского Совбеза, Зеленский — "узурпатор, захвативший власть в стране, превратил в заложников всех жителей Украины", который "каждый день посылает на смерть солдат, не имея на это никаких прав". За это "его ждет суд или расправа толпы, а б. Украину – капитуляция".

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва готова сесть за стол переговоров с Киевом, если украинские войска будут выведены с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в границах, в которых они входили в состав Украины. Также киевский режим должен отказаться от амбиций по вступлению в НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что оголтелый запал на Западе начинает доминировать, но Россия будет стоять на своем и продолжит спецоперацию до полного достижения всех ее целей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.