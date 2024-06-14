Это возможно при соответствующем волеизъявлении украинцев

Вся территория Украины вплоть до ее границы с Польшей может попасть в санитарную зону, которую вынуждена создать Россия, чтобы защититься от исходящих оттуда угроз. Такое заявление сделал в пятницу, 14 июня, зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

Как написал политик в своем Telegram-канале, российский лидер Владимир Путин прямо не сказал, о том, что произойдет дальше. Однако "очевидно, что такие территории при желании людей, живущих там, могут стать частью России".

Медведев также заявил, что Владимир Зеленский – "никто и звать его никак", поскольку больше "за ним нет власти". По словам зампреда российского Совбеза, Зеленский — "узурпатор, захвативший власть в стране, превратил в заложников всех жителей Украины", который "каждый день посылает на смерть солдат, не имея на это никаких прав". За это "его ждет суд или расправа толпы, а б. Украину – капитуляция".

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва готова сесть за стол переговоров с Киевом, если украинские войска будут выведены с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в границах, в которых они входили в состав Украины. Также киевский режим должен отказаться от амбиций по вступлению в НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что оголтелый запал на Западе начинает доминировать, но Россия будет стоять на своем и продолжит спецоперацию до полного достижения всех ее целей.

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