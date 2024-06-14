Собянин поздравил московских школьников с победой на международной олимпиаде по биологии

Состязание проходило в Узбекистане

Московские школьники завоевали три золотые и одну серебряную медали на международной олимпиаде по биологии имени Авиценны. С убедительной победой ребят поздравил Сергей Собянин.

Как рассказал мэр на своей странице в соцсети, интеллектуальное состязание проходило в Узбекистане. За победу боролись школьники из стран ШОС и БРИКС.

Россия принимала участие впервые, нас представляли восемь учеников. Также Сергей Собянин отметил, что сильная подготовка помогла московским школьникам проявить себя и на Всероссийской олимпиаде по биологии, где ребята завоевали более 60 дипломов.

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