В ДТП с минивэном в Благовещенске погибли три человека

Двое из них - дети

Двое детей и один взрослый погибли в результате ДТП в Благовещенске.

Подростки 14-15 лет, а также 49-летняя женщина погибли на месте. Пострадавших доставляют в Амурскую областную клиническую больницу, сообщили в региональном Минздраве.

Жуткое ДТП произошло днем 14 июня на улице Василенко в Благовещенске. Минивэн на большой скорости вылетел на тротуар, сбил пешеходов, а затем вылетел на встречную полосу. 59-летний водитель иномарки был пьян, он задержан. Возбуждено уголовное дело.

"Уверен, виновник понесет заслуженное наказание", - написал губернатор Амурской области Василий Орлов в Telegram-канале.

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