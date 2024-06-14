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Главы МИД стран НАТО согласовали новые ограничения против России

15:30
  • пятница
  • 14 июня 2024

Об этом рассказал генсек альянса

Министры иностранных дел государств — членов НАТО выработали новые ограничения против России. Об этом в пятницу, 14 июня, рассказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
НАТО не считает удары западным оружием по России эскалацией

Политик отметил, что "министры согласовали ряд мер, которые будут применяться индивидуально и коллективно".

Речь идет про усиление обмена между разведслужбами, усиление защиты критической инфраструктуры и введение ограничений в отношении российской разведки, сообщает ТАСС.

Ранее сенатор Линдси Грэм (внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму) заявил, что "от того, чем все закончится на Украине, зависит очень многое". Он признал шкурный интерес Вашингтона, отметив, что украинские "10-12 триллионов долларов в виде критически важных минеральных ресурсов могут быть использованы Украиной и Западом, а не отданы Путину и Китаю".

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что вся территория Украины вплоть до ее границы с Польшей может попасть в санитарную зону, которую вынуждена создать Россия, чтобы защититься от исходящих оттуда угроз.

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