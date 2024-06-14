Генсек НАТО ответил на условие Путина для перемирия на Украине

Президент потребовал вывести ВСУ из новых российских регионов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает мирными предложения по урегулированию российско-украинского конфликта, которые озвучил в пятницу, 14 июня, президент России Владимир Путин.

По мнению Столтенберга, высказанное Путиным условие вывода украинских войск из новых регионов России как условие прекращения боевых действий станет "достижением военных целей России".

При этом генсек НАТО заверил, что военно-политический блок не собирается прекращать поддержку Украины, сообщает РИА Новости.

Ранее издание Politico отмечало, что определенные силы на Западе надеются на возвращение к сотрудничеству с Россией сразу после гипотетической заморозки конфликта. Это один из негласных аспектов западного подхода в вопросе Украины.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что вся территория Украины вплоть до ее границы с Польшей может попасть в санитарную зону, которую вынуждена создать Россия, чтобы защититься от исходящих оттуда угроз.

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