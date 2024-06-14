Один человек пострадал при жесткой посадке АН-26 на Ямале

Один человек получил травмы в результате жесткой посадки самолета Ан-26 в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По предварительным данным Ан-26 сел в нескольких километрах от аэродрома "Утренний". Пострадал один человек. Отмечается, что самолет выполнял чартерный рейс и летел из Сабетты. На борту было более 30 человек.

Сейчас новоуренгойская транспортная прокуратура проводит поверку соблюдения безопасности полетов.

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