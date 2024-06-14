Подъезд жилого дома обрушился в Шебекине после обстрела

Губернатор Гладков заявил о трех пострадавших

В Шебекине после обстрела ВСУ обрушился подъезд жилого дома. Об этом написал в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что, по предварительным данным, пострадали трое человек.

На фото, которое опубликовал губернатор, видно, что прилет пришелся по пятиэтажному жилому дому. По информации Гладкова, на месте работают оперативные службы.

По предварительной информации, удар был нанесен "Точкой У". Под завалами могут находиться люди.

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