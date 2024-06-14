Карибский кризис 2.0? Россия проводит военные учения у берегов США

На Западе по этому поводу уже истерика

Уникальные кадры из Атлантического океана - в дальнем походе фрегат "Адмирал Горшков" и атомная подводная лодка "Казань". Корабли российского Северного флота проводят учения по стрельбе высокоточным ракетным вооружением прямо у берегов США.

По легенде, наши моряки ракетами уничтожают корабли противника. Фактических пусков не производилось, учения выполнили при помощи компьютерного моделирования. Впрочем, и это привлекло достаточно серьезное внимание Запада к российскому отряду кораблей. Стрелять, как показывает практика, не всегда обязательно.

Фрегат "Адмирал Горшков" выходит из Североморска. На мостике - командир, капитан второго ранга Павел Конов. Еще в составе отряда - средний морской танкер "Академик Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер". В Атлантику корабли прошли через Баренцево море. И уже с этого момента руководители стран НАТО гадают, куда следует "Горшков", и держат скрещенные пальцы, чтобы он не остановился в нейтральных водах именно у их побережья.

В прошлом походе Норвегия держала в небе морские патрульные самолеты "Орион". Затем российский корабль продолжил свой путь через Северное море и Ла-Манш, британцы и французы отправили по тревоге фрегаты "Портленд" и "Бретань", в эскорте поработали и турбовинтовые самолеты Atlantique 2. При этом военные постоянно отчитывались в соцсетях, кто перехватил эстафету по сопровождению "Адмирала Горшкова", а кому можно и выдыхать.

В День России 12 июня "Адмирал Горшков" и два судна обеспечения зашли в порт Гаваны. Официальный визит продлится по 17 июня - и это на языке дипломатии называется демонстрацией флага. До побережья Флориды - менее 200 километров, до пляжа в Майами, где сейчас из-за разведывательной авиации спокойно не отдохнуть, 350 километров.

Местонахождение "Горшкова" западные страны могут отследить. Корабль такого класса не спрячешь, в Атлантике на безопасном удалении за ним наблюдают американские ВВС и ВМС. И ясно, что наблюдают усиленно. В район перебросили шесть военных кораблей ВМС США, Канады и Франции, среди них три эсминца. Но в тоже самое время на Кубу своим отдельным маршрутом прибыла новейшая атомная подводная лодка "Казань". И каким путем она подошла к побережью США, американской разведке, похоже, неизвестно. Ракетный крейсер просто всплыл прямо под носом у Пентагона.

В этот момент в Кремле Михаилу Будниченко, гендиректору "Севмаша", на котором строят наши атомоходы четвертого поколения, президент вручал золотую медаль Героя Труда.

"Она подошла к берегам США. Если она захочет скрыться, они ее потеряют обязательно. Она оторвется. Это очень скрытный корабль. Это последнее достижение науки и техники российской. И она имеет такие тактико-технические характеристики, я не могу их называть, которых и близко нет в мире. Если она захочет, она скроется. Ее будут долго искать", - рассказал Будниченко.

И подводная лодка "Казань", и фрегат "Адмирал Горшков" являются носителями самых быстрых ракет в мире - "Циркон". Их не могут сбить системы ПВО, ракета пролетает за секунду более двух с половиной километров. От запуска до поражения цели на расстоянии в 500 километров пройдет всего 3 минуты. Хозяину Белого дома, то есть самого главного центра принятия решений, могут не успеть даже доложить о выходе ракет. А уж дойти до бункера - и вовсе задача, почти невыполнимая.

"Они, конечно, пошли без ядерного оружия на борту. Но ракеты, которые находятся на вооружении и подводной лодки, и фрегата, это потенциально носители тактического ядерного оружия", - отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

О том, что на российских кораблях нет ядерного оружия, заявили и представители Министерства революционных вооруженных сил Кубы. Однако американские СМИ называют этот поход крупнейшей демонстрацией силы.

CNN в прямом эфире следит за нашими кораблями в порту Гаваны. Корреспондент телеканала рассказывает, что делают русские моряки. На Кубе у них, кстати, насыщенная мирная программа. The Washington Post напоминает читателям, что у российского президента есть возможность зеркального ответа на действия США. Ведь Вашингтон разрешил киевскому режиму бить американским оружием по территории России на харьковском направлении.

Впрочем, очевидно, что этот дальний поход планировался заблаговременно и не связан исключительно с одним этим решением Байдена. На протяжении всех последних лет США нарушили множество наших красных линий, теперь Москва не перешла, а заметно подвинула американскую красную линию. И не где-нибудь в Европе, а за 200 морских миль от собственного побережья Штатов.

"Хотим мы или не хотим, Запад понимает только силу. Сегодня голубей на Западе нет. Есть только ястребы, которые мечтают об ослаблении и расчленении нашей страны, а когда Россия действует сдержанно, хладнокровно или призывает к переговорному процессу, то все это воспринимается на Западе как слабость и пораженчество", - объяснил политолог-американист Константин Блохин.

Главный вопрос - достаточно ли одной демонстрации российского флага на Кубе, чтобы переломить попытки США вернуть однополярный мир? В 1962-м противостояние Соединенных Штатов и Советского Союза обернулось Карибским кризисом. Москва перебросила на Кубу настоящие ядерные ракеты, что в корне отличается от сегодняшней ситуации. Никакого нового Карибского кризиса сейчас никто не повторяет, но появляется все больше людей, которые считают, что ничего другого Вашингтон не поймет.

Мы отвечаем на понятном Западу языке. Никогда в истории на Кубу не заходила подлодка, которая может нести гиперзвуковые ракеты с ядерным зарядом. И если вспомнить утверждение, что у России два союзника, армия и флот, они уже стали намного сильнее.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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