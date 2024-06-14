Западные СМИ начинают готовить общество к смене отношений с киевским режимом

Скромный в прошлом юрист и продюсер нескольких фильмов Андрей Ермак переживает зенит своей карьеры. На Украине он даже не номер два, а скорее серый кардинал. Зеленский ведь чаще занят общением с западными кураторами, а премьер-министра Шмыгаля никто не воспринимает всерьез, и дело тут не только в фамилии. Впрочем, не забывает Ермак и о своей прошлой продюсерской работе. Для главы киевского режима он стал организатором большинства встреч.

"Для меня было важно, когда проходили встречи президента с мировыми лидерами и мое личное общение по телефону с советниками национальной безопасности Франции, Германии, Америки, что мы четко проговаривали понимание, что такое победа, каковы наши цели, что такое мир. Я могу сказать, что с американцами у нас совпадение полностью, понимание, что такое прекращение войны, какие у нас цели, каких компромиссов не может быть. И я хочу еще раз сказать, что никаких компромиссов с этим президентом России, с этой властью не буде", - говорил он.

Ермаку приписывают большинство ключевых для Украины инициатив, в том числе непопулярных. По мнению многих экспертов, автором решения законодательно запретить переговоры с Россией был именно Ермак. Его же и критикуют за то, что этим решением он связал руки Зеленскому.

"Это такой Мартин Борман украинской политики. Глава всей партийной канцелярии. Он заведует всеми деньгами слуг народа. На него замыкаются, безусловно, глава фракции в Верховной раде Арахамия и председатель Верховной рады Стефанчук. Именно Ермак управляет всей внутриполитической деятельностью Украины. Также Ермак является куратором всех спецслужб", - объяснил эксперт Юрий Дудкин.

В этом смысле Ермака не стоит считать паркетным теневым игроком в белых перчатках. Эксперты говорят, что именно главе офиса президента напрямую подчиняется Служба безопасности Украины. В августе 2022 года Ермак выступил с несвойственным ему громким заявлением: наша задача, сказал он, сделать так, чтобы отвечали не только нынешние поколения россиян, но их дети и внуки, "Россия заплатит за все". Эту фразу можно было списать на попытку поднять боевой дух украинцев, если бы на следующий день под Москвой не убили Дарью Дугину. Впоследствии западные СМИ подтвердили, что за расправой стоит именно СБУ. Сам Ермак, когда его спрашивают о влиянии на решения Зеленского или силовиков, старается отвечать как можно скромнее и всегда подчеркивает, что последнее слово за президентом. Не забывая, впрочем, добавить и о помощи Запада.

В последнее время СМИ все чаще предполагают, что Ермак пытается сместить Зеленского и стать президентом Украины. Эта версия, впрочем, выглядит поверхностной, потому что глава офиса и так уже обладает всей полнотой власти. В том числе и отвечает, что называется, за доступ к телу. Неназванные дипломаты жаловались, что без его согласования нельзя попасть к президенту. Например, послы стран G7, которые надеялись на аудиенцию у Зеленского, вместо этого встречались с самим Ермаком.

Администрация президента отвергла претензии, привычно назвав их российской пропагандой. По словам одного из подчиненных Ермака Михаила Подоляка, Зеленский регулярно встречается с послами, но часто бывает за пределами страны или занят срочными делами. Ермак тем временем всегда готов подменить своего номинального начальника или даже организовать собственную встречу с важными фигурами без участия Зеленского. Как это было, например, с папой римским.

"Политические амбиции Ермака давно осуществлены. Он полностью купается в собственной славе. А то, что в украинском государстве, которое уже фактически сведено к нулю, рухнули вся избирательная система и законотворчество в парламенте, то, безусловно, господин Ермак прекрасно понимает, что в ближайшие годы никаких выборов легитимных в этом государстве не предвидится. Украина идет к своему закату", - продолжил Дудкин.

Вот только есть ли у Ермака хотя бы эти несколько лет – большой вопрос. Особенно с учетом вала недавней критики со стороны западных СМИ. Нападки на Ермака с помощью агентов иностранного влияния происходили и раньше. Но были они чаще непрофессиональными и даже смешными. Некоторые эксперты считают, что использовался прием слабой критики, чтобы, наоборот, создать из Ермака образ занятого профессионала, о котором бездельники сочиняют сплетни.

Нынешний же подход к критике Ермака - не в пример масштабнее. Британская Times называет его главным недостатком Зеленского. Недавно Ермак окончательно зачистил политическую верхушку от всех, кто раньше вел независимую от президента игру в интересах разных западных сил. Последними пали вице-премьер Александр Кубраков и звезда Майдана, а теперь уже бывший глава госагентства восстановления и развития Украины Мустафа Найем.

Скорее всего, Запад старается ослабить главу офиса президента, чтобы было проще убрать самого Зеленского. Если чисто физически сделать это легко, то с точки зрения психологии и влияния на общество отстранение или ликвидация пары Зеленский-Ермак, которые работают вместе еще со времен "Квартала-95", может привести к непредсказуемым последствиям. Поэтому решено избавляться от них постепенно. И параллельно готовить замену.

На Украине грядут еще менее популярные в народе меры, которые Ермака и Зеленского заставят реализовать. Некоторые эксперты считают, что это будет тотальная мобилизация. На ситуацию на поле боя она серьезно повлиять уже не сможет, но вот потянуть время позволит. После этого Ермака и Зеленского, скорее всего, окончательно спишут.

Что будет дальше - проблемы уже Вашингтона и Лондона. России в данном случае не особо важно, кто будет гауляйтером Украины на последнем ее этапе. Ведь, как известно из истории, капитуляцию могут подписать и оставшиеся в живых военные.

Денис Большаков, "ТВ Центр"

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