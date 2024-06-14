В Подмосковье от занимаемой должности освободили начальника ГСУ СК России по региону

Александр Стариков был назначен на должность в 2021 году
В Московской области освободили от занимаемой должности начальника Главного следственного управления СК России по региону Александра Старикова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Генерал-майор юстиции Стариков был назначен на эту должность в 2021 году. предполагалось, что он проработает пять лет. По факту его освободили на два года раньше.
Ранее Стариков занимал должность главы ГСУ СК Тульской области.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"