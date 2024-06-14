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В Подмосковье от занимаемой должности освободили начальника ГСУ СК России по региону

16:47
  • пятница
  • 14 июня 2024

Александр Стариков был назначен на должность в 2021 году

В Московской области освободили от занимаемой должности начальника Главного следственного управления СК России по региону Александра Старикова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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Генерал-майор юстиции Стариков был назначен на эту должность в 2021 году. предполагалось, что он проработает пять лет. По факту его освободили на два года раньше.

Ранее Стариков занимал должность главы ГСУ СК Тульской области.

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