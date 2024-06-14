Лавров о выступлении Путина в МИД: Ожидаем, что реакция последует

Мирные предложения российского лидера дадут пищу для обсуждений на завтрашней конференции в Швейцарии

Жанр выступления президента в МИД не предполагает издания официального документа с предложениями по урегулированию на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава ведомства не считает тезисы Владимира Путина ультиматумом, а лишь жестом доброй воли со стороны Москвы. По его словам, мирные предложения российского лидера дадут пищу для обсуждений и на завтрашней конференции в Швейцарии.

"Если сигнал Путина никем не услышан, значит, мы в очередной раз разочаровываемся в наших западных партнерах. Что касается роли МИДа, ни за кем бегать мы не собираемся. Наши послы передадут текст выступления президента, разъяснят, что имеется в виду, предысторию этой ситуации. Мы будем ожидать, что реакция последует. Нет сомнений, что страны мирового большинства все это понимают", - сказал Лавров.

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