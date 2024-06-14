В Шебекине ищут выживших под завалами жилой многоэтажки

В результате обстрела ВСУ рухнул подъезд

В белгородском Шебекине ищут выживших под завалами жилой многоэтажки, которая частично обрушилась в результате нового обстрела украинскими войсками. Двоих уже спасли. К этой минуте сообщается о пяти пострадавших.

Обвалились перекрытия целого подъезда. На место ЧП стянуты все экстренные службы. Несколько жильцов были благополучно эвакуированы спасателями с помощью автолестниц.

Уточняется, что среди тех, кто оказался под обломками, могут быть дети. Кроме того, в одной из квартир возник пожар. К этому моменту он уже потушен.

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