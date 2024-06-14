Трое погибших, водитель был пьян: все подробности страшного ДТП в Благовещенске

Возбуждено уголовное дело

Ужасные кадры из Благовещенска. Минивэн на высокой скорости вылетает с дороги на тротуар и сбивает толпу пешеходов. Все происходит так быстро, что никто из людей не успевает среагировать. Машина в общей сложности давит девятерых человек, часть из которых - дети.

По словам очевидцев, за рулем минивэна был 59-летний мужчина. Его задержали и провели медицинское освидетельствование. Результаты уже есть - водитель, как заявили в ГИБДД, находился в состоянии опьянения. Согласно утечкам в СМИ, в его крови было 2 промилле алкоголя. Это почти бутылка водки. По оценке очевидцев, иномарка летела со скоростью не менее 100 километров в час.

"На улице Василенко произошло ДТП. Предварительно установлено, что водитель, на высокой скорости не справившись с управлением, допустил наезд на пешеходов. В результате автоаварии шесть человек травмированы. Трое погибли", - сообщил инспектор УГИБДД УМВД России по Амурской области Константин Пашин.

В списке погибших два подростка. Парни 14 и 15 лет. Вместе с ними под колесами иномарки погибла женщина 49 лет. Шесть человек - из них трое детей - в тяжелом и очень тяжелом состоянии. В том числе в больнице, по данным местных СМИ, находится 19-летняя дочь погибшей женщины.

На место оперативно выехали восемь бригад скорой помощи, всем пострадавшим оказывают необходимую помощь. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия. Водителю грозит до 15 лет тюрьмы.

Страшная трагедия потрясла Благовещенск. В первые минуты люди вокруг бросились оказывать первую помощь пострадавшим, а сейчас на место несут цветы и мягкие игрушки.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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