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Потери ВСУ за неделю составили 3785 человек: в Минобороны подвели итоги

17:10
  • пятница
  • 14 июня 2024

Уничтожены несколько самолетов и вертолетов, склады с боеприпасами

Российские ПВО за неделю уничтожили самолет МиГ-29 и два вертолета Ми-8, которые принадлежали ВСУ. Об этом сообщил представитель Минобороны России на еженедельном брифинге. Также он отметил, что украинские военные понесли за неделю потери в живой силе в количестве 3785 военных.

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Кроме того, россияне нанесли удары по территории противника. Были поражены объекты энергетики, которые обеспечивали работу оборонных предприятий.

Также на аэродромах были уничтожены самолеты Су-27 и Су-25 ВСУ. Разбита инфраструктура аэродромов и уничтожен склад ракет Storm Shadow.

"Южная" группировка войск за неделю уничтожила 22 полевых склада боеприпасов. Группировка "Север" за неделю нанесла поражение четырем бригадам ВСУ. "Западная" группа за неделю заняла более выгодные рубежи и освободила населенные пункты Артемовка и Тимковка.

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