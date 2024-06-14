Ллойд Остин: у НАТО нет желания расширяться в ближайшем будущем

За последний год в Альянс вступили две страны

У стран-членов НАТО нет никакого желания расширять североатлантический альянс. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Министр обороны США подчеркнул, что он не видит признаков того, что расширение организации произойдет в ближайшее время.

При этом Остин отметил, что политика "открытых дверей" НАТО остается в силе. Его слова приводит ТАСС.

За последний год количество стран, входящих в Альянс увеличилось до 32. Финляндия присоединилась к организации 4 апреля 2023 года. А протокол о присоединении Швеции вступил в силу 7 марта 2024-го.

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