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Ллойд Остин: у НАТО нет желания расширяться в ближайшем будущем

20:11
  • пятница
  • 14 июня 2024

За последний год в Альянс вступили две страны

У стран-членов НАТО нет никакого желания расширять североатлантический альянс. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Министр обороны США подчеркнул, что он не видит признаков того, что расширение организации произойдет в ближайшее время.

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При этом Остин отметил, что политика "открытых дверей" НАТО остается в силе. Его слова приводит ТАСС. 

За последний год количество стран, входящих в Альянс увеличилось до 32. Финляндия присоединилась к организации 4 апреля 2023 года. А протокол о присоединении Швеции вступил в силу 7 марта 2024-го.

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Ллойд Остин
Ллойд Остин
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