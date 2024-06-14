Собянин: Объем столичных закупок у малого бизнеса с начала года составил почти 227 млрд рублей

Этот показатель вырос на 10 процентов по сравнению с прошлым годом

Объем столичных закупок у малого бизнеса за пять месяцев текущего года составил 227 миллиардов рублей. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Он отметил, что по сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 10 процентов.

"Сейчас на Москву приходится около 13% всех закупок у российского малого бизнеса", – говорится в сообщении.

Чаще всего, по словам мэра, город заказывает поставку и монтаж малых архитектурных форм, медицинские товары и строительные материалы. Кроме того Москве необходимо благоустройство общественных пространств, техобслуживание, содержание и ремонт зданий.

Рост госзаказа среди малых предприятий связан с административным решением правительства столицы. С 2022 года все закупки до 20 миллионов рублей делаются среди субъектов малого предпринимательства. В прошлом году было установлено минимальное обеспечение по этим контрактам и срок оплаты сократился с 30 дней до 7.

"Для малого бизнеса доступ к госзаказу – хорошая возможность расширять географию продаж и наращивать прибыль", – подчеркнул мэр.

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