В новом разделе на mos.ru горожанам рассказали о сентябрьских выборах депутатов

На выборах депутатов Мосгордумы можно проголосовать онлайн и очно

На сайте mos.ru теперь есть раздел посвященный выборам в Московскую городскую думу. Здесь жители столицы могут получить информацию об электронном голосовании, технологиях анонимности и прозрачности проведения. Кроме того в разделе есть информация о защите голосов избирателей.

Напомним, выборы в Мосгордуму пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. Голосовать можно будет как онлайн, так и на участке.

Сервис в личном кабинете на портале mos.ru поможет проверить – какие способы голосования доступны. Онлайн можно голосовать с любого устройства, главное чтобы был доступ в интернет. При этом не надо заранее регистрироваться. О такой возможности москвичам сообщат в личном кабинете и по электронной почте. Главное, чтобы жителю Москвы было больше 18 лет, была постоянная регистрация в столице и полная учетная запись на mos.ru. Электронный бюллетень можно получить с 8 утра 6 сентября до 19.59 8 сентября.

Избирательные участки будут работать с 6 по 8 сентября с 08:00 до 20:00. Проголосовать можно будет на любом. Там установят специальные терминалы, выдающие электронные бюллетени.

Ранее Сергей Собянин подержал команду кандидатов "Единой России" на выборах в Мосгордуму — 2024.

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