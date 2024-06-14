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Путин: Россия непобедима, ее народ чувствует себя единой семьей

19:50
  • пятница
  • 14 июня 2024

Президент провел встречу с участниками программы "Время героев"

Владимир Путин в пятницу вечером провел встречу с участниками программы "Время героев", передает ТАСС.

Как отметил глава государства, одна из важнейших задач сегодня - кадры.

По словам президента, в России почти не бывало благостных времен, но всегда были люди, которые служили Отечеству и защищали его.

Во время спецоперации российский лидер призвал беречь не только боекомплект, но и в первую очередь людей. Вместе с тем Путин указал на значительное омоложение в армии: так, командармам в среднем 50 лет, комдивам - 46.

Россия непобедима, потому что многонациональный и многоконфессиональный народ чувствует себя единой семьей, подчеркнул президент.

"Что касается целей в жизни - это сложный вопрос, здесь много разных формул, а одна из них такая: "Жить надо ради того, ради чего можно умереть", - процитировал глава государства философа Ивана Ильина.

Также Путин заявил, что российские власти любят участников СВО и думают о них каждую минуту.

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