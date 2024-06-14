Путин: В зоне спецоперации находятся почти 700 тысяч российских военнослужащих

Путин напомнил, что после боевых действий людям придется встраиваться в мирную жизнь

В зоне спецоперации сейчас находится около 700 тысяч российских военнослужащих. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он встретился с участниками программы "Время героев" в Подмосковье, сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что после боевых действий людям придется встраиваться обратно в гражданское общество. И в этом им как раз и могут помочь участники "Времени героев".

Путин напомнил, что необходимо и адаптировать, и реабилитировать людей, прошедших боевые действия. Они должны сохранить понимание своей значимости и при этом выстраивать новую жизнь.

"Это такая непростая задача. Повторю еще раз, в том числе и вместе с вами будем это делать", - сказал Путин.

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