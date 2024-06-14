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Путин назвал предсказуемой реакцию Зеленского и Запада на предложение переговоров

21:07
  • пятница
  • 14 июня 2024

Российский лидер выступил с мирной инициативой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложено о реакции Владимира Зеленского и генсека НАТО Йенса Столтенберга на предложение российского лидера о начале мирных переговоров с Украиной. По мнению главы государства, их реакция предсказуема, передает ТАСС.

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Как добавил Песков, обозначенные Путиным условия для ведения мирных переговоров бессрочные. Но условия в зоне боевых действий меняются быстро.

Трактовать предложение Путина как ультиматум неверно, это именно мирная инициатива, также отметил кремлевский спикер.

Он указал при этом на то, что отсутствие легитимности Зеленского не является препятствием для ведения переговоров.

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