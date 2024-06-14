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Журналист Кучер и блогер Поперечный признаны иноагентами

21:18
  • пятница
  • 14 июня 2024

Минюст обновил соответствующий список

Журналист Станислав Кучер и стендап-комик Данила Поперечный признаны иноагентами, передает "Интерфакс".

По данным Министерства юстиции, Поперечный, получая финансирование из зарубежных источников, открыто выступал против СВО, а также распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ее армии.

Кучер же, также имея иностранное финансирование, распространял фейки о российских властях.

Также Минюст внес в соответствующий перечень Игоря Артемьева, активиста Алексея Комелева и епископа церкви "Новое слово" Альберта Раткина.

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