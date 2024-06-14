Кейт Миддлтон вышла на связь с поклонниками

Она опубликовала новый пост в своем аккаунте в соцсети

Кейт Миддлтон впервые после долгого перерыва опубликовала фото в своем аккаунте в социальной сети. Она написала пост в котором поблагодарила своих поклонников.

Супруга британского принца рассказала о лечении от рака, которое проходит. Кейт отметила, что планирует появиться на некоторых летних мероприятиях. Но только в том случае, если будет хорошо себя чувствовать.

"У меня хороший прогресс, но те, кто сталкивался с раком, знают, что можно переживать как хорошие, так и плохие времена. Мое лечение продолжается и будет продолжаться на протяжении нескольких месяцев", – написала она.

Кейт добавила, что не забросила работу – она трудится на удаленке. К тому же ей удается уделять время школьной жизни детей. Принцесса старается делать то, что заряжает ее энергией и позитивом.

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