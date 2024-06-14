ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кейт Миддлтон вышла на связь с поклонниками

21:36
  • пятница
  • 14 июня 2024

Она опубликовала новый пост в своем аккаунте в соцсети

Кейт Миддлтон впервые после долгого перерыва опубликовала фото в своем аккаунте в социальной сети. Она написала пост в котором поблагодарила своих поклонников.

Карл III выбрал замену Кейт Миддлтон
Стало известно, почему Кейт Миддлтон раскрыла публике свой онкодиагноз

Супруга британского принца рассказала о лечении от рака, которое проходит. Кейт отметила, что планирует появиться на некоторых летних мероприятиях. Но только в том случае, если будет хорошо себя чувствовать.

"У меня хороший прогресс, но те, кто сталкивался с раком, знают, что можно переживать как хорошие, так и плохие времена. Мое лечение продолжается и будет продолжаться на протяжении нескольких месяцев", – написала она.

Кейт добавила, что не забросила работу – она трудится на удаленке. К тому же ей удается уделять время школьной жизни детей. Принцесса старается делать то, что заряжает ее энергией и позитивом.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.