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До семи человек выросло число пострадавших при обрушении подъезда в Шебекине

22:06
  • пятница
  • 14 июня 2024

Взрыв повредил 20 квартир

Число пострадавших при обрушении подъезда в Шебекине возросло до семи человек. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Он добавил, что всего от взрыва пострадали 20 квартир. 

На месте ЧП продолжается разбор завалов. Периодически спасатели объявляют минуту тишины, чтобы обнаружить тех, кто мог бы оказаться под завалами. Тем не менее уже работает тяжелая техника. Задействовано 50 единиц. Это краны, бульдозеры экскаваторы.

Из семи пострадавших четверым потребовалась медицинская помощь в стационаре - их увезли в медучреждения. Еще трое от госпитализации отказались. 

ОБНОВЛЕНИЕ (22:40): МЧС сообщило о двух погибших - найдены тела мужчины и женщины.

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