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Кэмерон объявил охоту на теневой российский флот

22:05
  • пятница
  • 14 июня 2024

Эксперты отмечают, что это популистские заявления

Великобритания предложила блокировать танкеры с российской нефтью. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

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Дипломат предлагает "охотиться" на российский флот в портах Италии. Он считает, что это будут суровые санкции для компаний, которые "содействуют работе российского ОПК".

Тем временем в России эксперты отмечают, что европейцы сами ищут варианты, чтобы купить российские газ и нефть. Об этом сообщает портал BFM.ru. На европейские порты при перевалке этих грузов приходится примерно 60 процентов.

Кэмерон также пригрозил санкциями и компаниям из третьих стран, которые продолжают помогать России. Как заявил дипломат, Лондон готов принимать меры против компаний из Киргизии и Турции и даже из Китая и Израиля.

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Дэвид Кэмерон
Дэвид Кэмерон
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